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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Einbruch in Werkshalle

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 24. Juli 2026, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 26. Juli 2026, 12:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Werkshalle im Krähenweg ein und durchwühlten in der Halle diverse Schränke und Büroräume. Unter anderem wurde Werkzeug entwendet. Die Täter konnten anschließend unerkannt fliehen. Der Schaden, der durch den Einbruch entstanden ist, wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Friesoythe.

Saterland- Unfallflucht- Zeugenaufruf

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 24. Juli2026, 21:00 Uhr bis Sonntag, 26.07.2026, 20:00 Uhr, wurde in der Florianstraße ein Pkw, Mercedes-Benz, E-Klasse beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Nähe des dortigen Verbrauchermarktes abgestellt war. Vermutlich war ein anderes Fahrzeug beim Aus-bzw. Einparken gegen die E-Klasse gefahren und anschließend geflüchtet. Hinweise zum Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei in Barßel entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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