PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Mülltonnenbrand auf dem Westwall - Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Am frühen Samstagmorgen (11.04.) gerieten gegen 04:10 Uhr zwei Mülltonnen auf dem Westwall in Brand.

Die Tonnen standen auf dem Westwall zwischen Bahnhofstraße und Fildersteg in ungefähr Zweihundert Metern Entfernung von einander. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr löschte die beiden Brände. Weitere Sachschäden entstanden nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260411-0513

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 13:33

    POL-WES: Voerde - Fahrradcodierung der Polizei bei Fahrradbörse

    Voerde (ots) - Der Bezirksdienst der Polizeiwache Ost bietet eine Fahrradcodieraktion an: Die Beamten erwarten Sie am 25. April 2026, von 10-14 Uhr, im Rahmen einer Fahrradbörse der KiTa "Am Gymnasium", Am Hallenbad 35, 46562 Voerde. Die Codierungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Um Wartezeiten zu vermeiden bitten die Bezirksdienstbeamten darum, einen Personalausweis und einen Kaufbeleg bzw. ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 07:52

    POL-WES: Moers - Einbruch in einen Lebensmittelmarkt / Polizei sucht Zeugen

    Moers (ots) - Heute Morgen (10.04.) gegen 02:20 Uhr sind zwei unbekannte Personen gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft auf der Homberger Straße eingebrochen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Beide Personen verließen nach kurzer Zeit das Geschäft. Die Polizei konnte bei Eintreffen vor dem Geschäft ein Auto feststellen, in dem zwei Personen saßen. Der Wagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren