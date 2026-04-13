Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Mülltonnenbrand auf dem Westwall - Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Am frühen Samstagmorgen (11.04.) gerieten gegen 04:10 Uhr zwei Mülltonnen auf dem Westwall in Brand.

Die Tonnen standen auf dem Westwall zwischen Bahnhofstraße und Fildersteg in ungefähr Zweihundert Metern Entfernung von einander. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr löschte die beiden Brände. Weitere Sachschäden entstanden nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260411-0513

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell