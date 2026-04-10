Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in einen Lebensmittelmarkt

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Heute Morgen (10.04.) gegen 02:20 Uhr sind zwei unbekannte Personen gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft auf der Homberger Straße eingebrochen.

Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Beide Personen verließen nach kurzer Zeit das Geschäft.

Die Polizei konnte bei Eintreffen vor dem Geschäft ein Auto feststellen, in dem zwei Personen saßen. Der Wagen setzte sich in Bewegung, als der Streifenwagen sich näherte.

Nach kurzer Nachfahrt über die Homberger Straße hielt der PKW an. Im Fahrzeug konnten zwei 20-jährige Männer aus Duisburg angetroffen werden. Die Beamten nahmen die beiden vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache Süd nach Moers.

Die am Wagen angebrachten Autokennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Die Polizei stellte das Auto sicher. Der 20-Jährige Fahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260410-0220

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