POL-WES: Voerde - Fahrradcodierung der Polizei bei Fahrradbörse

Moers (ots) - Heute Morgen (10.04.) gegen 02:20 Uhr sind zwei unbekannte Personen gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft auf der Homberger Straße eingebrochen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Beide Personen verließen nach kurzer Zeit das Geschäft. Die Polizei konnte bei Eintreffen vor dem Geschäft ein Auto feststellen, in dem zwei Personen saßen. Der Wagen ...

mehr