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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Fahrradcodierung der Polizei bei Fahrradbörse

Voerde (ots)

Der Bezirksdienst der Polizeiwache Ost bietet eine Fahrradcodieraktion an:

Die Beamten erwarten Sie am

25. April 2026, von 10-14 Uhr,

im Rahmen einer Fahrradbörse der KiTa "Am Gymnasium", Am Hallenbad 35, 46562 Voerde.

Die Codierungen sind kostenlos.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Um Wartezeiten zu vermeiden bitten die Bezirksdienstbeamten darum, einen Personalausweis und einen Kaufbeleg bzw. Eigentumsnachweis für das Fahrrad mitzubringen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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