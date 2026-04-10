POL-WES: Voerde - Fahrradcodierung der Polizei bei Fahrradbörse
Voerde (ots)
Der Bezirksdienst der Polizeiwache Ost bietet eine Fahrradcodieraktion an:
Die Beamten erwarten Sie am
25. April 2026, von 10-14 Uhr,
im Rahmen einer Fahrradbörse der KiTa "Am Gymnasium", Am Hallenbad 35, 46562 Voerde.
Die Codierungen sind kostenlos.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Um Wartezeiten zu vermeiden bitten die Bezirksdienstbeamten darum, einen Personalausweis und einen Kaufbeleg bzw. Eigentumsnachweis für das Fahrrad mitzubringen.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
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