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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einladung für Presse- und Medienvertreter
Vorstellung neuer Bezirksdienstbeamter

Hamminkeln (ots)

Dieser Termin richtet sich ausschließlich an Presse- und Medienvertreter!

Am Dienstag, 14.04.2026, stellt Landrat und Behördenleiter Ingo Brohl um 12:00 Uhr Polizeihauptkommissar Klaus Stein als neuen Bezirksdienstbeamten für den Bereich Hamminkeln und Ringenberg vor.

Ort des Treffens: Polizeidienstgebäude Hamminkeln, Rathausstraße 17, 46499 Hamminkeln

Wir bitten Presse- und Medienvertreter, welche an dem Termin teilnehmen möchten, sich anzumelden: Pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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