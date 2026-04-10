POL-WES: Hamminkeln - Einladung für Presse- und Medienvertreter
Vorstellung neuer Bezirksdienstbeamter
Hamminkeln (ots)
Dieser Termin richtet sich ausschließlich an Presse- und Medienvertreter!
Am Dienstag, 14.04.2026, stellt Landrat und Behördenleiter Ingo Brohl um 12:00 Uhr Polizeihauptkommissar Klaus Stein als neuen Bezirksdienstbeamten für den Bereich Hamminkeln und Ringenberg vor.
Ort des Treffens: Polizeidienstgebäude Hamminkeln, Rathausstraße 17, 46499 Hamminkeln
Wir bitten Presse- und Medienvertreter, welche an dem Termin teilnehmen möchten, sich anzumelden: Pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
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