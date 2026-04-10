Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brand in einer Wohnung in der Innenstadt

Polizei ermittelt zur Brandursache

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Wesel (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gestern gegen 16:20 Uhr in der Weseler Innenstadt zu einem Wohnungsbrand.

Eine Frau hatte der Polizei gemeldet, dass aus einer Wohnung an der Kreuzstraße/Auf dem Dudel Qualm aus einem Fenster aufsteige.

Das mehrstöckige Eckhaus mit mehreren Wohnungen konnte durch Polizei und Feuerwehr geräumt werden.

Das Feuer ist in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden.

Bei dem Brand sind keine Personen verletzt worden. Auch am Gebäude entstand kein Schaden.

Die betroffene Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

BH/

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