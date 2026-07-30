Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Eichenstraße

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 28. Juli, 17 Uhr, bis Mittwoch, 29. Juli, 10.45 Uhr, einen geparkten Audi auf der Eichenstraße. Der Wagen wies Kratzer an der vorderen linken Seite auf.

Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

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