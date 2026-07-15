Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Kind bei Zusammenstoß mit Bagger in Schauenburg-Elgershausen lebensgefährlich verletzt

Schauenburg (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es im Schauenburger Ortsteil Elgershausen zu einem Unfall, bei dem eine siebenjährige Fahrradfahrerin lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus gebracht wurde. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall in der Korbacher Straße gegen 15:55 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Mädchen aus dem Landkreis Kassel mit dem Fahrrad auf dem linken Gehweg entlang der Korbacher Straße von Hoof kommend in Richtung Elgershausen unterwegs, wobei die Eltern direkt hinter dem Kind fuhren. Zu dieser Zeit war ein 61-jähriger Baggerfahrer aus dem Landkreis Kassel in gleicher Richtung auf der Korbacher Straße unterwegs und wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Als er mit dem Fahrzeug den Gehweg überquerte, kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin. Das Kind geriet in der Folge unter die selbstfahrende Arbeitsmaschine und erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Die Unfallstelle war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten vorübergehend voll gesperrt. Der Bagger wurde sichergestellt und abgeschleppt. Zur Rekonstruktion des Unfalls war auch ein in die Ermittlungen eingebundener Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

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