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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Dooring-Unfall - Beifahrerin gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Nachdem sich ein 44-jähriger Pedelecfahrer am 20. Mai bei einem Dooring-Unfall leicht verletzt hat, sucht die Polizei nun nach der Beifahrerin eines weißen Pkw.

Der Mann aus Hamm befuhr gegen 8.20 Uhr den Radweg der Fangstraße in Richtung Holzstraße. In Höhe einer dortigen Physiotherapiepraxis öffnete die Beifahrerin eines am Fahrbahnrand parkenden weißen Pkw die Beifahrertür. Der Pedelecfahrer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit der Tür.

Die Fahrerin und die Beifahrerin des Fahrzeugs kümmerten sich zunächst um den 44-Jährigen. Dieser setzte anschließend seine Fahrt fort. Erst später, auf der Arbeit, stellte er eine Verletzung fest.

Die Polizei bittet nun die Beifahrerin des weißen Pkw, sich zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-5526 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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