Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneuter Betrug durch falsche Polizisten: Seniorin um vierstellige Summe gebracht

Hamm-Rhynern (ots)

Am Donnerstag, 30. Juli, erhielt eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Rhynern einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten. Dieser gaukelte ihr die Geschichte vor, dass eine Einbrecherbande gefasst worden sei und die Adresse der Seniorin in deren Notizbüchern als möglicher Tatort stehe.

Er ließ die Seniorin glauben, dass bei ihr ein Einbruch bevorstehe und die Polizei ihre Wertsachen in Sicherheit bringen müsse. Hierzu solle sie Schmuck, Bargeld und andere Wertgegenstände zusammensuchen. Nachdem die Seniorin dies getan hatte, erschien ein vermeintlicher ziviler Polizeibeamter, der die Wertgegenstände zur Dokumentation abfotografieren wollte.

Da das Licht in den Räumlichkeiten der Seniorin für die Fotos jedoch nicht gut war, ging der Betrüger unter dem Vorwand, die Gegenstände im Tageslicht zu fotografieren, nach draußen. Anschließend entfernte er sich mit der Beute im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags in unbekannte Richtung.

Laut Zeugenaussagen war der Betrüger männlich, zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild, eine kräftige Statur und trug ein Basecap.

Die Polizei Hamm bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die am Donnerstag, zwischen 11 Uhr und 14.15 Uhr, im Bereich des Rhynerbergs und der umliegenden Straßen aufgefallen sind. Sie erreichen die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

Die Polizei warnt:

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über verfügbare Geldbeträge oder Wertgegenstände. Beenden Sie Telefongespräche direkt, wenn Sie sich unsicher sind. Informieren Sie im Zweifel immer die Polizei. Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei nimmt Ihr Geld oder Ihren Schmuck niemals in Verwahrung. Reden Sie mit Familie, Freunden und Bekannten über die dreisten Maschen der Betrüger und sensibilisieren Sie insbesondere ältere Menschen. (rv)

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