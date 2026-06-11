Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Trickdiebstahl - Paar bestiehlt 70 Jahre alte Frau auf offener Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochvormittag (10.06.2026) wurde eine 70 Jahre alte Frau von einem bislang unbekannten Paar im Lehmgrubenweg in Sindelfingen bestohlen. Die Frau war gemeinsam mit ihrem Ehemann zu Fuß unterwegs, als neben ihnen eine dunkle Limousine hielt und sie aus dieser heraus nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt wurden. Während der Ehemann mit der Beifahrerin sprach, befand sich die 70-Jährige beim Fahrer des PKW. Dieser lenkte sie kurz ab, griff in Richtung ihres Halses und plötzlich fuhr das Auto in Richtung Neckarstraße davon. Erst als die Limousine bereits außer Sichtweite war, bemerkte die 70-Jährige, dass ihre Goldkette fehlte, die sie um den Hals getragen hatte. Stattdessen war dort jetzt eine vermutlich billige Modeschmuckkette. Auch am Handgelenk trug sie nun Modeschmuck, allerdings war ihr eigener Schmuck noch vorhanden. Vermutlich war es dem PKW-Fahrer nicht gelungen, die Armreife schnell genug zu öffnen, so dass das Paar zuvor die Flucht ergriff. Die Frau auf dem Beifahrersitz wurde als etwa 50 Jahre alt und untersetzt, mit schulterlangen dunklen Haaren mit grauem Ansatz beschrieben. Der Fahrer der Limousine, an der möglicherweise Kennzeichen aus Nordrhein-Westphalen angebracht waren, soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und ebenfalls untersetzt gewesen sein. Er hat kurzes dunkles Haar. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de um Hinweise.

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