Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad: Eine Person leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 39-jähriger Motorradfahrer zog sich am Donnerstag, 30. Juli gegen 18.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Trianelstraße/K'Park-Straße leichte Verletzungen zu.

Ein 26-jähriger Seat-Fahrer befuhr die K'Park-Straße in westliche Richtung und beabsichtigte, an der Einmündung nach links in Richtung Süden auf die Trianelstraße abzubiegen.

Zeitgleich befuhr der 39-Jährige die Trianelstraße in nördliche Richtung und beabsichtigte, nach rechts in östliche Richtung auf die K'Park-Straße abzubiegen.

Im Einmündungsbereich bremste der Hammer sein Motorrad aufgrund des entgegenkommenden Seats bis zum Stillstand. Der Mann aus Lünen übersah das Motorrad jedoch, woraufhin es zum Zusammenstoß kam und der 39-Jährige stürzte.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 4.000 Euro.

Ein Rettungswagen brachte den 39-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

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