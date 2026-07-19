Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligte gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Eintrachtstraße/Gertrudenstraße/Klausenerstraße;

Unfallzeit: 17.07.2026, 10.30 Uhr;

Ungeklärt ist der Hergang eines Unfalls vom vergangenen Freitag in Bocholt. Ein älterer Pedelec-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen spielte sich das Geschehen gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Eintrachtstraße/Gertrudenstraße/Klausenerstraße ab. Daran soll neben dem Verletzten die Fahrerin eines dunklen BMW mit BOH-Kennzeichen beteiligt gewesen sein. Ein Ersthelfer kümmerte sich um den Pedelecfahrer. Die Polizei bittet beide sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt aufzunehmen unter Tel. (02871) 2990. (to)

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