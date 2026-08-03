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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Seat kollidiert mit Pedelec: Unfall im Einmündungsbereich Hafenstraße/Poststraße

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hafenstraße/Poststraße am Freitag, 31. Juli gegen 12.45 Uhr, wurde eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin mit leichten Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert.

Die Frau aus Hamm war mit ihrem Pedelec auf dem südlichen Radweg der Hafenstraße in westlicher Richtung unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Poststraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich stieß sie mit dem Seat einer 53-jährigen Frau aus Drensteinfurt zusammen.

Die Seat-Fahrerin befuhr die Poststraße in nördliche Richtung und beabsichtigte, nach rechts in Richtung Osten in die Hafenstraße abzubiegen.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Pedelec-Fahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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