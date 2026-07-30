Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand greift auf Dachstuhl über

Hellenthal (ots)

Am Mittwochabend (29. Juli) bemerkte ein 33-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Hinterseiffen" in Hellenthal gegen 20.15 Uhr Flammen im Bereich des Sicherungskastens im ersten Obergeschoss und verständigte die Feuerwehr. Das Feuer breitete sich rasch aus. Das erste Obergeschoss geriet in Vollbrand, anschließend griffen die Flammen auf den Dachstuhl über. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war bereits eine deutliche Rauchentwicklung im Dachbereich erkennbar. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Um sämtliche Glutnester zu erreichen, wurde der Dachstuhl teilweise abgetragen. Verletzt wurde niemand. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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