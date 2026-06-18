Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer streifen sich - 42-Jähriger verletzt (18.06.2026)

Singen (ots)

Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall auf der Robert-Gerwig-Straße am Donnerstagmorgen Verletzungen zugezogen. Gegen 07.30 Uhr kam dem 42-Jährigen ein 51-jähriger Radler entgegen, wobei sich beide an den Schultern streiften und dadurch zu Fall kamen. Der 42-Jährige verletzte sich infolge des Sturzes. Er musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

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