Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehr Socken als Füße

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (29. Juli) gegen 15.20 Uhr wurde die Polizei zu einem Geschäft im "Narzissenweg" in Euskirchen gerufen. Ein Ladendetektiv hatte dort eine 62-jährige Frau aus dem Rhein-Erft-Kreis beobachtet, wie sie mehrere Paar Sportsocken in ihrer Einkaufstasche verstaute. Anschließend passierte sie den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Kurz vor der automatischen Eingangstür sprach der Ladendetektiv die Frau an und bat sie in sein Büro. Dort versuchte sie noch, die entwendeten Sportsocken unter einem Rollcontainer zu verstecken - allerdings ohne Erfolg. In ihrer Einkaufstasche fanden die eingesetzten Polizeibeamten insgesamt acht Paar neue Sportsocken. Bei der Befragung machte die Frau widersprüchliche Angaben zu ihrer Anreise. Zunächst erklärte sie, mit Bus und Bahn angereist zu sein, später gab sie an, von Verwandten gefahren worden zu sein. Bei einer Durchsuchung wurde in der Kleidung ein Fahrzeugschlüssel aufgefunden. Die anschließenden Ermittlungen führten zu einem auf dem Parkplatz des Geschäfts abgestellten Pkw. Eine Überprüfung ergab, dass die 62-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten weitere 52 Paar neue Sportsocken sowie einen Seitenschneider. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Frau wurden Strafanzeigen aufgrund des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

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