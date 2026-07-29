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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vier Verletzte bei zwei Unfällen

Euskirchen-Dom-Esch (ots)

Am Dienstag, 28. Juli, kam es an der Kreuzung L 210/K 15 bei Euskirchen-Dom-Esch innerhalb weniger Stunden zu zwei Verkehrsunfällen. In beiden Fällen missachteten Pkw-Fahrer beim Überqueren der Kreuzung die Vorfahrt von aus Richtung Euskirchen-Kuchenheim kommenden Fahrzeugen. Insgesamt wurden vier Menschen verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 7.22 Uhr. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die K 15 in Fahrtrichtung Euskirchen-Dom-Esch und fuhr in Richtung der Kreuzung. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 62-jährigen Pkw-Fahrers aus Euskirchen, der auf der L 210 von Euskirchen-Kuchenheim kommend in Richtung IPAS-Kreisverkehr unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Beteiligten wurden verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der zweite Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die K 15 aus Fahrtrichtung Euskirchen-Kleinbüllesheim und wollte die Kreuzung in Richtung Euskirchen-Dom-Esch überqueren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Euskirchen, der die L 210 von Euskirchen-Kuchenheim kommend in Richtung IPAS-Kreisverkehr befuhr. Auch hier kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Kreuzung war erst seit Montag, 27. Juli, wieder uneingeschränkt befahrbar. Zuvor hatte sich dort eine Baustelle befunden, wodurch die K 15 zeitweise lediglich zwischen Euskirchen-Kleinbüllesheim und Euskirchen-Dom-Esch befahrbar gewesen war.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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