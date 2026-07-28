Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bagger und Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Mechernich (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Freitag, 24. Juli, 7.30 Uhr, und Montag, 27. Juli, 7.00 Uhr, einen Bagger sowie eine Rüttelplatte von einer Baustelle an einem Umspannwerk im "Peckenweg" in Mechernich-Kommern.

Wie die Unbekannten die schweren Baumaschinen abtransportierten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder zum Verbleib der Baumaschinen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell