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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher entwenden Softgetränke

Mechernich (ots)

Zwischen Sonntag, 26. Juli, 10 Uhr und Montag, 27. Juli, 10.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Frankenstraße in Mechernich-Eicks.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten auf bislang unbekannte Weise auf den Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten dort die Balkontür auf.

Aus dem Wohnhaus wurden mehrere Elektrogeräte, Bargeld sowie etwa 60 Flaschen Softgetränke und Lebensmittel entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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