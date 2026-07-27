Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Küchenbrand macht Wohnung unbewohnbar

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Nettersheim-Tondorf (ots)

Am Freitag (24. Juli) gegen 11.50 Uhr ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der "Euskirchener Straße" in Nettersheim-Tondorf zu einem Küchenbrand gekommen. Ein 69-jähriger Zeuge bemerkte fuhr mit seinem Pkw an dem Mehrfamilienhaus vorbei, als er Rauch aus der Wohnung bemerkte. Er hielt an, klopfte an der Haustür und machte Nachbarn auf den Brand aufmerksam. Eine Nachbarin, die im Besitz des Wohnungsschlüssels war, öffnete die betroffene Wohnung. Ein 24-jähriger Nachbar betrat anschließend die Wohnung und brachte einen Hund sowie mehrere Katzen in Sicherheit. Der 24-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Küche wurde erheblich beschädigt. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Herd eingeschaltet zurückgelassen. Brandermittler haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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