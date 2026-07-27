Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gasgrill auf Balkon in Brand

Euskirchen (ots)

Beim Vorheizen eines Gasgrills ist am Samstag (25. Juli) gegen 18.50 Uhr auf einem Balkon im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der "Peter-Simons-Straße" in Euskirchen ein Brand ausgebrochen. Dem Bewohner gelang es, das Feuer mit einem Feuerlöscher noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen und so eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Durch die Rauchentwicklung erlitten ein 26-Jähriger, ein 27-Jähriger und eine 53-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Durch das Feuer wurde die Balkonfassade beschädigt.

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