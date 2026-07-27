PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter und Motorrad kollidieren - Zwei Verletzte

Euskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Roitzheimer Straße in Euskirchen sind am Samstag (25. Juli) gegen 15.40 Uhr zwei Personen verletzt worden. Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Mönchengladbach war von der L194 kommend in Richtung Euskirchener Innenstadt unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein 15-Jähriger aus Euskirchen mit einem E-Scooter die Roitzheimer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Kurz vor einer Kreuzung wendete der 15-Jährige auf der Fahrbahn. Der 28-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 13:05

    POL-EU: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Dahlem-Baasem (ots) - Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Zülpich ist am Samstag (25. Juli) bei einem Verkehrsunfall auf der B421 in Dahlem-Baasem um 12.43 Uhr schwer verletzt worden. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Kreis Neuss befuhr die B421 aus Richtung der Ausfahrt zur B51 kommend in Richtung Dahlem. Hinter ihm fuhr der Motorradfahrer. Als der 37-Jährige nach rechts auf einen Parkplatz abbog, bemerkte der ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 13:05

    POL-EU: Werkzeug aus Werkstatt und Firmenwagen gestohlen

    Zülpich (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum von Freitag (24. Juli), 16.30 Uhr, bis Samstag (25. Juli), 7.45 Uhr, in eine Werkstatt an der "Stephanusstraße" in Zülpich-Bürvenich eingebrochen. Das Scheunentor wurde von Unbekannten gewaltsam aus dem Schloss gehoben. Anschließend entwendeten die Unbekannten Werkzeug aus der Werkstatt. Zudem fanden sie einen Fahrzeugschlüssel für einen Firmenwagen, öffneten das ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 13:05

    POL-EU: 60-Jähriger bei Angriff leicht verletzt

    Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Am Samstagnachmittag (25. Juli) ist ein 60-jähriger Mann aus Euskirchen gegen 16.10 Uhr auf dem Gehweg vor seinem Einfamilienhaus an der Straße "Zur Tomberger Mühle" in Euskirchen-Kuchenheim angegriffen und leicht verletzt worden. Der 60-Jährige hatte zuvor Reparaturen an seinem Pkw durchgeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien zunächst ein 44-jähriger Mann aus Euskirchen, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren