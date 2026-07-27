Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: E-Scooter und Motorrad kollidieren - Zwei Verletzte
Euskirchen (ots)
Bei einem Verkehrsunfall auf der Roitzheimer Straße in Euskirchen sind am Samstag (25. Juli) gegen 15.40 Uhr zwei Personen verletzt worden. Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Mönchengladbach war von der L194 kommend in Richtung Euskirchener Innenstadt unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein 15-Jähriger aus Euskirchen mit einem E-Scooter die Roitzheimer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Kurz vor einer Kreuzung wendete der 15-Jährige auf der Fahrbahn. Der 28-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt.
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