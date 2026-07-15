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FW-E: Dachstuhlbrand im Essener Südviertel - Feuerwehr bringt Brand schnell unter Kontrolle

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Essen-Südviertel, Witteringstraße, 15.07.2026, 12:25 Uhr (ots)

Am Mittwochmittag wurde die Feuerwehr Essen gegen 12:25 Uhr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in die Witteringstraße ins Essener Südviertel alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses. Aufgrund dieser Meldung entsandte die Leitstelle der Essener Feuerwehr umgehend zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem Dach. Kurz darauf waren offene Flammen im Dachbereich sichtbar. Das Feuer war in dem nicht ausgebauten Dachboden ausgebrochen.

Zur Brandbekämpfung gingen mehrere Trupps unter Atemschutz im Innenangriff vor. Parallel wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht. Über diese öffneten die Einsatzkräfte die Dachhaut und bekämpften das Feuer von außen.

Nach rund 25 Minuten wurde der Brand unter Kontrolle gebracht. Anschließend wurden der Dachbereich und die angrenzenden Bauteile mit Wärmebildkameras kontrolliert und verbliebene Glutnester abgelöscht.

In einer unterhalb des Brandbereichs gelegenen Wohnung entstand durch das Löschwasser ein Wasserschaden. Der Rest des Gebäudes ist weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Witteringstraße voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwachen Mitte und Rüttenscheid sowie mehrere Fahrzeuge des Essener Rettungsdienstes.

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