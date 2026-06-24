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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahrradständer gestohlen, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Johannes-Kepler-Gymnasium an der Wilhelmstraße haben Unbekannte fünf Fahrradständer gestohlen.

Ein Zeuge entdeckte am Dienstagmorgen (23.06.), dass die Fahrradständer, die sich zwischen den Bäumen am Schulgelände befinden, nicht mehr da waren. Die Unbekannten haben diese zwischen Montag (22.06.), 15.30 Uhr und Dienstagmorgen, 06.20 Uhr entwendet. Wie die Täter die jeweils vier Meter langen Fahrradständer abtransportiert haben, ist unklar. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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