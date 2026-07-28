Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgänger schlägt Jugendlichen nach Flucht vor Polizeikontrolle

Kall (ots)

Am Montag, 27. Juli, gegen 15.22 Uhr, befuhren Polizeibeamte die Aachener Straße in Kall in Fahrtrichtung Schleiden. Auf Höhe des Kreisverkehrs Bahnhofstraße fiel Polizeibeamten ein 16-Jähriger auf einem Zweirad auf.

Polizeibeamte entschlossen sich, den 16-jährigen Kaller einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen und wendeten den Streifenwagen.

Statt anzuhalten, beschleunigte der Jugendliche jedoch deutlich und setzte seine Fahrt in Richtung Kölner Straße fort.

Wenig später konnte er in der Straße "Am Stellwerk" an einem Fußgängerweg angetroffen und kontrolliert werden.

Dort hatte sich die Situation allerdings bereits zugespitzt: Ein 38-jähriger Fußgänger aus Euskirchen war nach eigenen Angaben so verärgert darüber, dass der Jugendliche mit seinem Zweirad mit hoher Geschwindigkeit über den Fußgängerweg gefahren sein soll, dass er dem 16-Jährigen gegen den Helm schlug. Der Jugendliche wurde dabei verletzt.

Gegen den Euskirchener wurde eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung gefertigt.

Für den 16-Jährigen blieb die Angelegenheit ebenfalls nicht ohne Folgen:

Da er für das von ihm geführte Zweirad nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Anschließend wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell