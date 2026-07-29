Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Internistischer Notfall verursacht Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Euskirchen (ots)

Am Dienstag, 28. Juli 2026, kam es gegen 13.10 Uhr auf der Kommerner Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls.

Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Kommerner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als er während der Fahrt einen internistischen Notfall erlitt. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug auf einen weiteren abgestellten Pkw geschoben. Der 73-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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