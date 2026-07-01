POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mazda angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Dienstag (30.06.2026) einen roten Mazda CX-3 in Beckum-Neubeckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 09.40 Uhr und 10.15 Uhr an der Kopernikusstraße und wurde hinten beschädigt. Beteiligt gewesen sein könnte ein weißer Bulli mit Aufschrift.
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