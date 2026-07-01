Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mazda angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (30.06.2026) einen roten Mazda CX-3 in Beckum-Neubeckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 09.40 Uhr und 10.15 Uhr an der Kopernikusstraße und wurde hinten beschädigt. Beteiligt gewesen sein könnte ein weißer Bulli mit Aufschrift.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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