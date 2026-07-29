Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwelbrand im Wald

Mechernich (ots)

Am Dienstag (28. Juli) kam es um 22.48 Uhr zu einem Brand in einem Wald in der Verlängerung der Straße "Marienau" in Mechernich. Zeugen hatten eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Rettungsleitstelle verständigt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein umgestürzter Baumstumpf in Brand geraten war und als Schwelbrand vor sich hin glimmte.

In der Folge gerieten Gestrüpp, Äste und Laub auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern in Brand. Die Freifläche hatte zwischenzeitlich in Vollbrand gestanden.

Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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