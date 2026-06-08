Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Ruhrgebiet

Dortmund, Essen (ots)

Am 7. Juni stellte die Bundespolizei mehrere Fahndungsausschreibungen fest. Unter anderem wurden zwei Haftbefehle vollstreckt. Gegen 18:10 Uhr erschien ein rumänischer Staatsangehöriger zur grenzpolizeilichen Kontrolle eines Fluges in die Türkei (Istanbul). Zur Überprüfung seiner Daten legte der 36-Jährige seine rumänische ID-Karte vor. Bei einer Abfrage in den polizeilichen Systemen stellten die Polizisten mehrere Ausschreibungen fest. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ließ nach dem Aufenthaltsort des Mannes suchen und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hatte ihn aufgrund eines Strafbefehls des Amtsgerichts Erlangen wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben. Die Polizisten eröffneten dem Verurteilten den Haftbefehl (Reststrafe von 22 Tagen oder 1441,50 Euro inklusive der Kosten) und nahmen ihn vor Ort fest. Der Rumäne zahlte im Anschluss die geforderte Geldsumme, sodass die Beamten ihm nach dem Ausstellen einer Quittung die Ausreise gestatteten. Etwas mehr als eine Stunde später, gegen 19:20 Uhr, stellten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen deutschen Staatsbürger fest. Bei der Überprüfung der Daten wurde auch hier eine Ausschreibung zur Festnahme bekannt. Das Amtsgericht Essen hatte den Wohnungslosen im Juni 2025 wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 3.460 Euro (inklusive der Kosten) ersatzweise 104 Tage Freiheitsstrafe verurteilt. Die Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen vor Ort fest und brachten ihn zur nahegelegenen Wache. Ein Fingerabdruckscan bestätigte die Identität des Deutschen zweifelsfrei. Da er die geforderte Geldsumme nicht begleichen konnte, brachten ihn die Polizisten in eine Justizvollzugsanstalt.

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