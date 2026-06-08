Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg des grenzüberschreitenden Polizeiteams auf der Autobahn 40; 36-Jähriger mit 1,1 Kilogramm Kokain im Wert von 75000 Euro festgenommen

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Bereits am 2. Juni 2026 um 14:30 Uhr kontrollierte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam auf der Autobahn 40 an der Anschlussstelle Niederdorf einen 36-jährigen Albaner. Der Mann reiste als Fahrer eines in Belgien zugelassenen Renault Kangoo in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der Kontrolle erkannten die Beamten im Fahrzeug ein professionelles Schmuggelversteck im Bereich der Ladefläche. Hierin versteckte der Reisende eine Papiertüte mit einem Block Kokain mit einem Gewicht von 1,1 Kilogramm. Der Albaner wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt 75000 Euro.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam Kaldenkirchen / Venlo ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden, bestehend aus Beamten der nationalen Politie Limburg, der Koninklijken Marechaussee Venlo, der Kreispolizeibehörde Viersen, der Autobahnpolizei Düsseldorf und der Bundespolizeiinspektion Kleve. Die Beamten handeln nach den Vorgaben des deutsch-niederländischen Polizei- und Justizvertrages und nach jeweils nationalem Recht. Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell