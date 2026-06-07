Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Smartphone von schlafendem Fahrgast entwendet - Aufmerksamer Zeuge stellt mutmaßlichen Dieb im Regionalexpress und übergibt ihn der Bundespolizei

Essen (ots)

Am 7. Juni entwendete ein Mann das Smartphone eines schlafenden Reisenden in einem Regionalexpress. Dank des mutigen Einschreitens eines Zeugen konnte der Tatverdächtige gestellt und wenig später festgenommen werden.

Gegen 04:30 Uhr befand sich der RE 1 auf der Fahrt von Köln nach Essen, als ein algerischer Staatsangehöriger die Situation ausnutzte, dass ein 24-jähriger Deutscher im Zug schlief. Der Mann aus Lüdinghausen entwendete das Smartphone des schlafenden Fahrgastes. Ein 26-jähriger irakischer Staatsangehöriger beobachtete das Geschehen jedoch aufmerksam, schritt sofort ein und stellte den Tatverdächtigen. Der Iraker konnte das Mobiltelefon sichern und dem Geschädigten unversehrt zurückgeben.

Der Zeuge und der 24-Jährige begleiteten den mutmaßlichen Taschendieb nach der Ankunft im Essener Hauptbahnhof direkt zur dortigen Dienststelle der Bundespolizei. Bei der anschließenden Durchsuchung des 44-Jährigen stießen die Uniformierten auf weiteres, diverses Stehlgut, das nicht dem schlafenden Fahrgast zugeordnet werden konnte. Zudem stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass sich der Mann unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache der Landespolizei Essen wurde die Festnahme zur Verfügung des Ausländeramtes angeordnet. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Algerier ein und übergab ihn an das zentrale Polizeigewahrsam in Essen. Die Ermittlungen zur Herkunft des restlichen Diebesgutes dauern an.

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