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BPOL NRW: Mann kommt mit Drogen auf die Polizeiwache - Bundespolizei ermittelt
Gelsenkirchen (ots)
Am späten Vormittag des 6. Juni suchte ein junger Mann freiwillig die Bundespolizei im Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf. Bei einer anschließenden Überprüfung stießen die Einsatzkräfte auf verbotene Substanzen.
Gegen 11:30 Uhr wurde der 26-jährige Bochumer auf der Dienststelle vorstellig, wo er gegenüber den Beamten jedoch nur unverständliche Aussagen tätigte. Auf die explizite Nachfrage der Uniformierten, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führe, verneinte der Mann dies zunächst. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte jedoch ein Verschlusstütchen mit Amphetamin in seiner Hosentasche auf. Die Beamten beschlagnahmten die Betäubungsmittel umgehend. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen verließ der 26-Jährige die Wache wieder und muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.
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