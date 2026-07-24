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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (681) Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - 84-jährige Bewohnerin tot geborgen

Markt Erlbach (ots)

Am frühen Freitagmorgen (24.07.2026) brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Markt Erlbach ein Feuer aus. Die 84-jährige Bewohnerin konnte nur noch tot geborgen werden.

Gegen 03:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Ansbach ein Notruf über einen Brand in der Eva-Sichermann-Straße in Markt Erlbach (Lkr. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bereits in Brand. Die Feuerwehr war rasch vor Ort, brachte die Flammen zügig unter Kontrolle und verhinderte dadurch ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen des Gebäudes.

Im Zuge der Löscharbeiten fand die Feuerwehr in den Räumlichkeiten eine leblose Person auf. Die Ermittler identifizierten die Verstorbene kurz darauf als die 84-jährige Bewohnerin der Wohnung.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch waren am Brandort im Einsatz, während der Kriminaldauerdienst Mittelfranken die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen übernahm.

Inzwischen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach die weiteren Ermittlungen. Die Brandfahnder schlossen die Begutachtung der betroffenen Räumlichkeiten mittlerweile ab. Demnach löste ein technischer Defekt im Schlafzimmer das Feuer aus. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 60.000 bis 70.000 Euro.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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