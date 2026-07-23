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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (678) Auseinandersetzung vor Berufsschule

Erlangen (ots)

Am Donnerstagmittag (23.07.2026) kam es an einer Bushaltestelle vor einer Berufsschule in der Erlanger Drausnickstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern. Hierbei setzte einer der Beteiligten Pfefferspray ein, was einen größeren Polizeieinsatz auslöste.

Gegen 12:55 Uhr wurde dem Polizeinotruf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an einer Bushaltestelle vor der Staatlichen Berufsschule in der Drausnickstraße mitgeteilt. Hierbei soll nach ersten Angaben Pfefferspray eingesetzt worden sein und zudem ein Messer im Spiel gewesen sein.

Aufgrund der Mitteilung fuhren umgehend mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt sowie Kräfte des Unterstützungskommandos (USK) der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken zur Örtlichkeit.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen zwei Schülern der Berufsschule gekommen war. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte ein 23-jähriger rumänischer Staatsangehöriger Pfefferspray gegen einen 19-jährigen irakischen Staatsangehörigen ein. Das zunächst gemeldete Messer entpuppte sich bei den polizeilichen Ermittlungen als eine E-Zigarette.

Der 23-Jährige flüchtete nach dem Vorfall in Richtung des Schulgebäudes. Eine anschließende Absuche des Gebäudes verlief ergebnislos. Die Schulleitung war in die polizeilichen Maßnahmen vor Ort eng eingebunden. Eine Gefährdung für unbeteiligte Personen bestand nach aktuellem Kenntnisstand zu keinem Zeitpunkt.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 23-Jährigen eingeleitet.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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