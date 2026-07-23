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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (677) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Samstag (25.07.2026) - Verkehrshinweise

Nürnberg (ots)

Am Samstag (25.07.2026) finden im Nürnberger Stadtgebiet zwei sich fortbewegende Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.

Am Samstag finden im Nürnberger Stadtgebiet zwei sich fortbewegende Versammlungen mit mehreren Hundert Teilnehmern statt. Diese führen über folgende Wegstrecken:

1. 11:30 Uhr - 15:00 Uhr, Autokorso circa 50 Teilnehmer

Fahrstrecke:

Palazzo Parkplatz - Bayernstr. - Frankenstr. - Ulmenstr. - Nopitschstr. - Gustav-Adolf-Str. - Von-der-Tann-Str. - Jansenbrücke - Maximilianstr. - Theodor-Heuss-Brücke - Nordwestring - Nordring -Hintermayrstr. - Welserstr. - Dr.-Gustav-Heinemann-Str. - Ostendstr. - Kressengartenstr./Wöhrder Talübergang

2. 18:00 Uhr - 20:15 Uhr, Versammlung mit circa 500 Teilnehmern

Wegstrecke:

Richard-Wagner-Platz - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Königstor - Königstr. - Hallplatz - Kornmarkt - Dr.-Kurt-Schumacher-Str. - Jakobsplatz - Ludwigsplatz - Hefnersplatz - Karolinenstr. -Lorenzkirche

Aufgrund der Versammlungsgeschehen kommt es in den genannten Zeiträumen im Bereich der genannten Strecken zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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