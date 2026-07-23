Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (677) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Samstag (25.07.2026) - Verkehrshinweise
Nürnberg (ots)
Am Samstag (25.07.2026) finden im Nürnberger Stadtgebiet zwei sich fortbewegende Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.
Am Samstag finden im Nürnberger Stadtgebiet zwei sich fortbewegende Versammlungen mit mehreren Hundert Teilnehmern statt. Diese führen über folgende Wegstrecken:
1. 11:30 Uhr - 15:00 Uhr, Autokorso circa 50 Teilnehmer
Fahrstrecke:
Palazzo Parkplatz - Bayernstr. - Frankenstr. - Ulmenstr. - Nopitschstr. - Gustav-Adolf-Str. - Von-der-Tann-Str. - Jansenbrücke - Maximilianstr. - Theodor-Heuss-Brücke - Nordwestring - Nordring -Hintermayrstr. - Welserstr. - Dr.-Gustav-Heinemann-Str. - Ostendstr. - Kressengartenstr./Wöhrder Talübergang
2. 18:00 Uhr - 20:15 Uhr, Versammlung mit circa 500 Teilnehmern
Wegstrecke:
Richard-Wagner-Platz - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Königstor - Königstr. - Hallplatz - Kornmarkt - Dr.-Kurt-Schumacher-Str. - Jakobsplatz - Ludwigsplatz - Hefnersplatz - Karolinenstr. -Lorenzkirche
Aufgrund der Versammlungsgeschehen kommt es in den genannten Zeiträumen im Bereich der genannten Strecken zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr.
Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.
Erstellt durch: Michael Petzold / mc
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