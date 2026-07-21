Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (676) Körperliche Auseinandersetzung in Treuchtlingen - Zeugen gesucht

Treuchtlingen (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden (20.07.2026) sollen mehrere unbekannte Männer in der Bahnhofstraße in Treuchtlingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) auf einen 45-jährigen Mann eingeschlagen haben. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und sucht Zeugen. Der 45-jährige rumänische Staatsangehörige hatte zuvor das Treuchtlinger Volksfest besucht und sich anschließend zu Fuß auf den Nachhauseweg begeben. Gegen 02:30 Uhr setzte er sich auf eine Parkbank auf einer Grünfläche in der Bahnhofstraße. Diese befindet sich in der Nähe der dortigen Bahnunterführung zur Wettelsheimer Straße.

Nach Angaben des Geschädigten näherten sich ihm dort vier junge Männer. Diese sollen den 45-Jährigen im weiteren Verlauf mehrfach geschlagen haben. Im Laufe des Vormittags bemerkte der Geschädigte zudem das Fehlen seiner Geldbörse.

Bei den Unbekannten soll es sich um vier junge Männer im Alter zwischen etwa 18 und 22 Jahren gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizeiinspektion Treuchtlingen führte die ersten Maßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und zum Verbleib der Geldbörse, übernahm die Kriminalpolizei Ansbach.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

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