Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (675) Brand eines leerstehenden Bahnhofsgebäudes - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Eckental (ots)

Am Montagmorgen (20.07.2026) geriet ein leerstehendes ehemaliges Bahnhofsgebäude in der Forther Hauptstraße in Eckental (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in Brand. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 06:45 Uhr bemerkte eine Zeugin eine starke Rauchentwicklung sowie Flammen aus dem Dach des Gebäudes und verständigte die Integrierte Leitstelle. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, mussten jedoch aufgrund der Einsturzgefahr Teile des Daches abtragen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt zeitweise gesperrt.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Wer am Montagmorgen im Bereich der Forther Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zur Brandentstehung geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil / bl

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