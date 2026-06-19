Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Kleintransporter-Fahrer erfasst Fußgängerin und fährt davon - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Kleintransporter-Fahrer erfasste am Donnerstagmorgen in Walldorf eine 27-jährige Frau und verletzte diese. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach davon.

Die 27-Jährige überquerte gegen 8.30 Uhr am Fußgängerüberweg die Fahrbahn der Nußlocher Straße. Als sie sich in der Straßenmitte befand, wurde sie von einem Kleintransporter erfasst, der gerade rückwärts ausparkte. Die Frau machte sich bemerkbar und klopfte gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs. Daraufhin stoppte der Fahrer. Anschließend rief die Frau dem Fahrer zu, er solle doch aufpassen, woraufhin der Unbekannte wild gestikulierend in Richtung Drehscheibe davonfuhr.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen am Fuß. Sie begab sich eigenständig in medizinische Behandlung.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 50 bis 60 Jahre alt - Kurze Haare - Trug eine Brille

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kleintransporter gehandelt haben. In der Heckscheibe war das orangefarbene Symbol für ein Behindertentransportfahrzeug erkennbar.

Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an.

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