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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter kollidiert mit Auto, PM Nr.2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitagmittag ein Unfall auf der Kloppenheimer Straße, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

PM Nr. 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6297903

Ersten Unfallermittlungen zufolge befuhr ein Autofahrer gegen 11:25 Uhr die Kloppenheimer Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Seckenheim. An der Kreuzung zur Hochstättstraße querte ein E-Scooter, auf dem sich zwei Personen befanden, bei Rot die Straße und kollidierte in der Folge mit dem Pkw. Die beiden Personen prallten auf die Motorhaube sowie die Windschutzscheibe des Autos und stürzten anschließend auf den Boden. Hierbei wurde eine Person leicht und die andere schwer verletzt. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme musste die Kloppenheimer Straße bis ca. 12:25 Uhr gesperrt werden. Die Unfallermittlungen des Polizeireviers Ladenburg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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