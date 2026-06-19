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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl von Kupferkabeln - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte von einer Baustelle im Stadtteil Oststadt eine größere Menge Kupferkabel.

Zwischen Dienstag, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 7:45 Uhr, ließen die Unbekannten auf der Baustelle in der Gottlieb-Daimler-Straße 7 Trommeln Kupferkabel im Wert von rund 5.000 Euro mitgehen.

Wie die Täter auf das Baustellengelände gelangt sind und wie die Beute abtransportiert wurde, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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