Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 33-Jähriger missbraucht Notruf 112

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen rief ein 33-jähriger Mann in Eberbach grundlos beim Notruf 112 an und täuschte eine angebliche Notlage vor.

Der Mann rief gegen 1.30 Uhr über den Notruf 112 bei der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar an und gab vor, dass in einem Fahrstuhl am Bahnhof in Eberbach eine Person feststecken würde und nun Hilfe benötige. Polizei und Freiwillige Feuerwehr rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an und konnten keine Person in der genannten Notlage feststellen. Jedoch hielt sich der 33-Jährige gegenüber dem Bahnhof auf einer Parkbank auf. Auf Nachfrage bestritt er, etwas mit dem Notruf zu tun zu haben. Bei einem Rückruf bei der Rufnummer des Anrufers bei der Integrierten Leitstelle klingelte jedoch das Telefon des 33-Jährigen. Erst jetzt gab der angetrunkene Mann zu, den Notruf angerufen zu haben.

Der 33-Jährige sieht nun einer Strafanzeige wegen Mißbrauchs von Notrufen entgegen. Zudem muss der für die entstandenen Kosten des Einsatzes aufkommen.

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