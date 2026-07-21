Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (674) Auseinandersetzung unter Jugendlichen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Höchstadt a.d.Aisch (ots)

Am Samstagabend (04.07.2026) kam es im Umfeld der Kirchweih in Höchstadt a.d. Aisch (Lkr. Erlangen-Höchstadt) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20:30 Uhr gerieten die beiden Gruppen in der Brückenstraße aneinander. Aufgrund der komplexen Tatabläufe hat das zuständige Fachkommissariat die Ermittlungen übernommen. Inzwischen haben die Beamten sieben Tatverdächtige ermittelt.

Um den genauen Geschehensablauf und die individuellen Tatbeteiligungen zu klären, führten die Ermittler bereits zahlreiche Zeugenvernehmungen durch. Für ein vollständiges Bild sind sie jedoch auf weitere Zeugen angewiesen.

Die Ermittler bitten daher Personen, die den Vorfall in der Brückenstraße beobachtet haben und Angaben zur Auseinandersetzung machen können, sich zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

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