PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (673) Die Polizei sucht Ehrenamtliche für die Sicherheitswacht

POL-MFR: (673) Die Polizei sucht Ehrenamtliche für die Sicherheitswacht
  • Bild-Infos
  • Download

Mittelfranken (ots)

Die mittelfränkische Polizei beabsichtigt für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektionen Ansbach, Feuchtwangen, Hersbruck, Lauf, Nürnberg-Mitte, Nürnberg-Ost, Nürnberg-West, Nürnberg-Süd, Schwabach, Stein, Treuchtlingen, Zirndorf und Roth die Aufstockung der Sicherheitswacht. Aus diesem Grund werden aktuell ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht.

"Hinsehen statt wegschauen!" - Nach diesem Motto leistet die Bayerische Sicherheitswacht seit 1994 einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum. Die Mitglieder der Sicherheitswacht zeigen Zivilcourage und sind als Ansprechpartner für die Menschen in den Städten und Gemeinden erkennbar. Zwischenzeitlich engagieren sich über 1500 ehrenamtliche Angehörige in Bayern für diese Aufgabe und ergänzen auf diese Weise die Arbeit der Polizei.

Welche Voraussetzungen müssen sie mitbringen, um Mitglied der Sicherheitswacht zu werden?

Sie

   - gehen gerne mit Menschen um,
   - sind zuverlässig und übernehmen gerne soziale Verantwortung,
   - wollen einen aktiven Beitrag für Recht und Ordnung in ihrer 
     Heimat leisten,
   - sind mindestens 18 und höchstens 62 Jahre alt,
   - verrichten gerne Außendienst,
   - haben eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung,
   - können für diese Aufgabe etwa 5 Stunden im Monat oder mehr Zeit 
     aufbringen,
   - wohnen am Einsatzort oder in der näheren Umgebung.

Im Fall einer erfolgreichen Bewerbung kann die Arbeit für das Gemeinwohl - nach einer insgesamt 40 Stunden umfassenden Ausbildung - aufgenommen werden. Eine Pauschale von 8,00 Euro/Stunde soll den persönlichen Aufwand ausgleichen. Interessenten richten ihre schriftliche Bewerbung bitte bis spätestens 01.09.2026 an die jeweilige Polizeiinspektion:

PI Ansbach, Karlsplatz 6, 91522 Ansbach

PI Feuchtwangen, Ringstraße 72, 91555 Feuchtwangen

PI Hersbruck, Lohweg 40, 91217 Hersbruck

PI Lauf a. d. Pegnitz, Holzgartenstraße 10, 91207 Lauf a. d. Pegnitz

PI Nürnberg-Mitte, Schlotfegergasse 10, 90402 Nürnberg

PI Nürnberg-Ost, Erlenstegenstraße 18, 90491 Nürnberg

PI Nürnberg-West, Wallensteinstraße 47, 90431 Nürnberg

PI Nürnberg-Süd, Oppelner Straße 229, 90473 Nürnberg

PI Schwabach, Friedrich-Ebert-Straße 10, 91226 Schwabach

PI Stein, Hauptstraße 31, 90547 Stein

PI Treuchtlingen, Elkan-Naumburg-Straße 13, 91757 Treuchtlingen

PI Zirndorf, Rothenburger Straße 27, 90513 Zirndorf

PI Hilpoltsteiner Straße 30, 91154 Roth

Die Auswahl erfolgt nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen im Rahmen von Vorstellungsgesprächen. Weitere Informationen zur Sicherheitswacht sind unter https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/sicherheitswacht/index.html abrufbar.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 09:03

    POL-MFR: (672) Übergriff auf Jugendliche in Oberhaidelbach - Zeugen gesucht

    Leinburg (ots) - Bereits am Montagabend vorletzter Woche (06.07.2026) kam es zu einem Übergriff auf eine Jugendliche im Leinburger Ortsteil Oberhaidelbach (Lkrs. Nürnberger Land). Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise. Die Jugendliche fuhr in den Abendstunden mit dem Bus der Linie 331 von Röthenbach in Richtung Weißenbrunn. Etwa gegen 20:30 Uhr ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 23:39

    POL-MFR: (671) Motorradfahrer tödlich verunglückt

    Nürnberg (ots) - In Nürnberg kam es am Montagabend (20.07.2026) zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Beim Abfahren von der Südwesttangente verlor ein 74-jähriger Mann die Kontrolle über sein Motorrad und zog sich tödliche Verletzungen zu. Gegen 19:15 Uhr war der 74-jährige Motorradfahrer auf der Südwesttangente in Fahrtrichtung Fürth unterwegs. Als er die Ausfahrt zum Frankenschnellweg in ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 23:14

    POL-MFR: (670) Versammlungsgeschehen im Stadtgebiet Nürnberg am 20.07.2026

    Nürnberg (ots) - Im Stadtgebiet Nürnberg betreute die Polizei am Montagabend (20.07.2026) mehrere politische Versammlungen. Die Polizei musste mehrfach einschreiten und Ermittlungsverfahren einleiten. Unter dem Titel "Die Regierung muss weg! Neuwahlen jetzt!" versammelten sich ab 18:30 Uhr rund 60 Teilnehmer im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren