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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ackerschlepper entwendet - Beutegut taucht in sachsenanhaltinischen Straßengraben auf

Rottleben-Göllingen (ots)

Von einem Feldgrundstück nahe der Ortschaft Rottleben-Göllingen im Kyffhäuserland entwendeten derzeit Unbekannte einen roten Ackerschlepper. Das historische Fahrzeug aus sowjetischer Herstellung hatte einen Gesamtwert von mehr als zehntausend Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch 20.30 Uhr bis Donnerstag 07.30 Uhr. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen sowie Fahndungsmaßnahmen nach dem entwendeten Fahrzeug ein.

Noch am Donnerstagnachmittag meldeten sich Beamte der Polizei Sachsen-Anhalt bei der örtlichen Dienststelle um mitzuteilen, dass das Fahrzeug an der Landstraße 234, nahe der Ortslage Hayn im Landkreis Mansefeld-Südharz, in einem Straßengraben stehend aufgefunden wurde. Derzeit laufen die Ermittlungen in den betreffenden Polizeidienststellen zu den Umständen des Diebstahls von dem Ackerschlepper.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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