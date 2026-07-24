Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (680) Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus
Burgsalach (ots)
Am Donnerstagnachmittag (23.07.2026) brachen Unbekannte in das Wohnhaus auf einem Bauernhof in Burgsalach (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.
Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zum Haus am Kirchmauerweg im Gemeindeteil Indernbuch. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld.
Die Kriminalpolizei Ansbach führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat inzwischen die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.
Erstellt durch: Gloria Güßbacher
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