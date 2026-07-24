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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (680) Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Burgsalach (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.07.2026) brachen Unbekannte in das Wohnhaus auf einem Bauernhof in Burgsalach (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zum Haus am Kirchmauerweg im Gemeindeteil Indernbuch. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat inzwischen die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
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Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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