Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: BAB A7 - LKW "verloren" Bad Fallingbostel - Kennzeichen gefälscht

PI Heidekreis (ots)

Soltau - Fahren unter Einfluss I

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Heidekreis einen 43-jährigen Schneverdinger, der mit seinem Pkw die Harburger Straße in Soltau befuhr. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf eine Beeinflussung durch Amphetamin und THC, welcher durch einen Drogenvortest bestätigt wurde. Daher wurde dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Soltau - Fahren unter Einfluss II

Während einer Verkehrskontrolle eines 25-jährigen Fahrzeugführers, der mit seinem Pkw im Stadtgebiet Soltau am Samstagvormittag unterwegs war, ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch THC. Der Fahrzeugführer wies körperliche Ausfallerscheinungen auf und ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Daher wurde bei dem Betroffenen eine Blutprobenentnahme angeordnet. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Aufgrund des Wohnsitzes in den Niederlanden wurde außerdem eine Sicherheitsleistung erhoben.

Munster - Trunkenheitsfahrt mit Kokain

Am Samstag unterzogen Beamte kurz vor Mitternacht einen Pkw und den 21-jährigen Fahrzeugführer im Stadtgebiet Munster einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wies einen Wert von 0,33 Promille, ein Urintest Kokain aus. Der Fahrzeugführer musste eine Blutprobe, sowie seinen Führerschein abgeben.

Essel - Wohnwagenbrand auf der BAB A7

Auf der A7 Richtung Hannover geriet aus ungeklärter Ursache ein Wohnwagen in Brand. Die Brandentstehung wurde vom Fahrzeugführer erkannt und das Gespann auf den Seitenstreifen gelenkt. Der Anhänger konnte noch vom Pkw abgekoppelt werden, bevor er komplett ausbrannte.

Bad Fallingbostel - Kennzeichen gefälscht

Im Stadtgebiet wurde am Samstagvormittag ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Zahlen und Buchstaben in ihrer Farbe verändert wurden, um einen Versicherungsschutz vorzutäuschen. Weiter konnten die Eigentumsverhältnisse bei dem E-Scooter nicht abschließend geklärt werden. Zudem besteht der Verdacht, dass der E-Scooter durch technische Veränderungen schneller als die erlaubten 20 km/h fährt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, u.a. wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

BAB A7 - LKW "verloren"

Ein Lkw-Fahrer verließ während seiner Nachtruhe seinen Sattelzug für einen kurzen Toilettengang in der Raststätte Allertal West. Im Anschluss kehrte er zum vermuteten Abstellort zurück und glaubte, dass sein Sattelzug entwendet wurde. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Sattelzug sicher verschlossen auf dem Gelände der Rastanlage festgestellt werden. Da der Fahrzeugführer alkoholisiert war, wurden ihm vorsorglich der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Er setze seine Nachtruhe anschließend in seinem Führerhaus fort.

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