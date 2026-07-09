Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entwenden Wertgegenstände und Tresor; Soltau: E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs; etc.

Heidekreis (ots)

04.07. / Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entwenden Wertgegenstände und Tresor

Hodenhagen: Bereits im Zeitraum seit dem 04.07. kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Postbruch in Hodenhagen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude, indem sie über ein zuvor durch einen Brand beschädigtes Fenster in das Haus gelangten. Im Inneren entwendeten die Täter mehrere Wertgegenstände sowie einen Tresor. Anschließend entfernten sie sich unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

08.07. / E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Soltau: Am Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Böhmheide in Soltau. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Soltau unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf THC. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

08.07 / Sekundenschlaf auf der A7 - Pkw kollidiert mit Außenschutzplanke Buchholz (Aller): Am Mittwoch, den 08.07.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg, Höhe Buchholz (Aller), zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 49-jähriger Mann aus Essel mit seinem Mercedes-Benz aufgrund eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug streifte anschließend die Außenschutzplanke. Sowohl am Pkw als auch an der Schutzplanke entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt, dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

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