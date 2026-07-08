Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Bedrohungssachverhalt in Walsrode - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

07.07.2026 / Bedrohungssachverhalt in Walsrode - Polizei sucht Zeugen

Walsrode: Am Dienstagnachmittag soll es zwischen 15:00 Uhr und 15:40 Uhr im Bereich der Straße Im Moore im Zusammenhang mit einer Verkehrssituation zu einem Bedrohungssachverhalt gekommen sein. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Vorfall wurde der Polizei erst mit zeitlicher Verzögerung gemeldet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Gesucht wird insbesondere nach einem silberfarbenen Kleinwagen mit vermutlich nichtdeutschem Kennzeichen. Der Fahrer wird als männlich, mit dunklem Hauttyp, Drei-Tage-Bart, weißem Pullover, Jeansjacke und schwarzer Hose beschrieben. Im Fahrzeug befand sich zudem eine weibliche Beifahrerin mit dunklem Hauttyp.

Die Polizei bittet insbesondere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug oder die beschriebenen Personen geben können, sich bei der Polizei Walsrode unter 05161-48640 zu melden.

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