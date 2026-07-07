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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Motorradfahrer bei Sturz auf regennasser Fahrbahn leicht verletzt; Munster: Geschwindigkeitskontrolle auf der B 71

Heidekreis (ots)

06.07.2026 / Motorradfahrer bei Sturz auf regennasser Fahrbahn leicht verletzt

Soltau: Am Montagmorgen kam es gegen 07:45 Uhr auf der B 71 im Bereich Harber zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann in Fahrtrichtung Soltau unterwegs, als ein vorausfahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Motorradfahrer ein Bremsmanöver ein und wich nach rechts aus. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er dabei die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

06.07.2026 / Geschwindigkeitskontrolle auf der B 71

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Montag, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, Geschwindigkeitskontrollen auf der B 71 in Fahrtrichtung Oerrel, hinter dem Dethlinger Kreuz auf Höhe des Bahnübergangs, durch. Während der zweistündigen Kontrolle leiteten die Einsatzkräfte insgesamt zwölf Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit ein. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 90 bei erlaubten 70 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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